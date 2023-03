Netflix ha un menù nascosto: ecco come accedere e i codici per il catalogo segreto

Pensavate di conoscere tutti i segreti di Netflix? Ebbene, non è così. Sulla piattaforma, infatti, esiste un'intera sezione di film e serie TV che semplicemente non appare mai nella home page principale, probabilmente perché questi prodotti sono molto espliciti.

Scoprirete, infatti, che esiste un catalogo alternativo fatto di oltre duecento sottocategorie, a cui si accede attraverso il desktop, attraverso alcuni accorgimenti mirati. Poiché la piattaforma ragiona in base ai contenuti che ci piacciono (mettendo un like a fine visione), l'algoritmo tende quindi a escludere tutti quei contenuti che potrebbero non piacerci e che quindi non vedremo mai in home page.

Per accedere a questo "catalogo segreto di Netflix", ovvero per aggirare l'algoritmo, esistono dei codici. Si tratta di piccole sequenze numeriche che si possono digitare nella barra di ricerca della piattaforma per entrare direttamente nella categoria specifica che stiamo cercando. Questo procedimento non è eseguibile su cellulari e tablet. I codici sono divisi per genere e sottocategorie.

Tutti i codici:

Documentari (6839) Documentari Biografici (3652) Documentari Crime (9875) Documentarie stranieri (5161) Documentari storia (5349) Documentari guerra (4006) Documentari Sport (180) Documentari Musica & Concerti (90361) Documentari Viaggio & Avventura (1159) Documentari Politica (7018) Documentari Religione (10005) Documentarie Scienza e Natura (2595) Documentari Società & Cultura (3675) Documentari Spiritualità (2760)

Commedie:

Commedie (6548) Commedie Dark (869) Commedie Straniere(4426) Late Night Comedies (1402) Mockumentaries (26) Commedie Politiche (2700) Commedie Screwball (9702) Commedie Sport (5286) Stand-up Comedy (11559) Commedie Adolescenziali (3519) Satira (4922) Commedie Romantiche (5475) Commedie Slapstick (10256)

Lgbtq:

Gay & Lesbian Film (5977) Gay & Lesbian Commedie (7120) Gay & Lesbian Drammi (500) Film Romantici Gay & Lesbian (3329) Film Stranieri Gay & Lesbian (8243) Gay & Lesbian Documentari (4720) Gay & Lesbian TV Show (65263)