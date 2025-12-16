Netflix ha cancellato questa serie finita in Top 10 dopo una sola stagione

Netflix ha cancellato Boots dopo una sola stagione, secondo quanto riportato da Variety. La serie drammatica queer sul passaggio all'età adulta aveva debuttato sulla piattaforma streaming lo scorso 9 ottobre.

Prodotto da Norman Lear, che ha dato il via libera allo show nel 2023, e creato da Andy Parker, Boots era basato sul libro di Greg Cope White The Pink Marine. Miles Heizer interpretava Cameron Cope, un adolescente disilluso e non dichiarato degli anni '90 che si arruola nel Corpo dei Marines con il suo migliore amico Ray McAffey, interpretato da Liam Oh.

Nonostante l'ambiente ostile (all'epoca le persone LGBTQ erano bandite dall'esercito), i due crescono e stringono amicizie durature con i loro compagni reclute mentre affrontano i pericoli sociali e fisici del campo di addestramento.

Boots: i protagonisti in una scena

Gli autori erano favorevoli ad altre stagioni

Durante una recente intervista, Heizer aveva affermato che le possibilità di raccontare storie queer nell'esercito fossero infinite e aveva condiviso la sua speranza che seguissero molte altre stagioni.

"Ci sono molte storie da raccontare, dalle diverse esperienze di Greg nei Marines al Don't Ask, Don't Tell, fino alla sua abrogazione", aveva dichiarato l'attore. "Lo farei per 10 stagioni, se ce lo permettessero".

Jennifer Cecil ha ricoperto il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Il creatore della serie Parker ha ricoperto il ruolo di co-showrunner e produttore esecutivo. Anche Rachel Davidson, Peter Hoar, Scott Hornbacher e Brent Miller hanno ricoperto il ruolo di produttori esecutivi. Todd Lewis e Cyndi Brenner hanno prodotto lo show.