Netflix, Francesco Rutelli: 'La diffusione dati è una decisione epocale'

Questa mattina Francesco Rutelli, il presidente Anica - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali - ha rilasciato una dichiarazione relativa alla dichiarazione di Netflix di diffondere i dati relativi ai risultati di visualizzazione del gigante dello streaming.

"Mi sembra che la giornata di oggi possa essere registrata con grande soddisfazione da parte di tutte le componenti dell'industria, dopo l'annuncio dato nella notte da Netflix sulla pubblicazione del primo rapporto semestrale sui risultati di visualizzazione delle opere presenti nel suo catalogo a livello globale," ha affermato Rutelli.

"Una mole enorme di dati di grande interesse sarà da ora in poi continuativamente resa accessibile al pubblico, ai professionisti, agli studiosi, alle Istituzioni. Non più solo classifiche, ma un passo definitivo - il primo in assoluto da parte di servizi on demand - verso una trasparenza invocata da tutti gli operatori da molto tempo."

"Il mio plauso va all'azienda, per aver preso questa decisione epocale, dimostrando così attenzione e capacità di ascolto e di risposta alle istanze generali di trasparenza, che sempre più emergono nel nostro mondo, a beneficio di tutti gli interessati", ha concluso il 'presidente di Anica.