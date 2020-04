Netflix e BOOM! Studios: un nuovo accordo per la realizzazione di serie tv

Netflix ha stretto un accordo per la produzione di serie tv con Boom! Studios, la casa editrice specializzata in fumetti che possiede marchi come Lumberjanes, Something Is Killing the Children, Mouse Guard e Once & Future.

Le due realtà avevano già deciso di collaborare in occasione di un adattamento cinematografico di The Unsung che può contare sulla presenza di David F. Sandberg (Shazam!) che si occuperà dello sviluppo.

Il comunicato ufficiale dell'accordo riporta le parole di Brian Wright, vice presidente delle Serie Originali di Netflix, che ha dichiarato: "I personaggi di BOOM! sono speciali in modo innato, sono vivaci, diversi e vari e le loro storie hanno il potere di accendere qualcosa in tutti noi. Non vediamo l'ora di portare queste storie dalle pagine allo schermo ai fan in ogni angolo del mondo".

Ross Richie, CEO e fondatore di BOOM! Studios, sarà produttore esecutivo delle potenziali serie e ha aggiunto: "Diamo vita a oltre 20 nuovi serie ogni anno e siamo elettrizzati nel collaborare con una società che è prolifica quanto noi. Il modello unico alla base della partnership di BOOM! permette di controllare i diritti dei nostri titoli del catalogo per permettere ai creatori di essere affiancati da registi, sceneggiatori e produttori di primo livello. Siamo elettrizzati nel continuare la nostra esperienza nell'adattare il nostro catalogo pluri-premiato con i migliori talenti televisivi nel settore e ora con il leader indiscusso della nuova epoca dello streaming".