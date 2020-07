Nessuno mi può giudicare: la versione cantata da Paola Cortellesi nel film

In Nessuno mi può giudicare è presente una versione inedita della celebre canzone italiana scritta e cantata da Caterina Caselli, interpretata da Paola Cortellesi e realizzata dall'attrice assieme all'etichetta discografica A&P Amati.

Durante un'intervista la Cortellesi ha dichiarato: "Con Massimiliano abbiamo parlato molto della canzone e di vari aspetti del personaggio. In una commedia si deve voler bene al personaggio principale, perfino quando si comporta da snob, e non è facile voler bene a qualcuno che si comporta così."

"Io e il regista possiamo vantare quindici anni di lavoro e di conoscenza, principalmente grazie al teatro, e di amicizia e questo fa si che le cose si possano cogliere e capire al volo, magari con un'espressione, quello che non era sulla sceneggiatura me lo ha spiegato a parole: 'vorrei che comunicassi questo, anche se non è sulle pagine del copione, è questo il messaggio che deve arrivare'." Ha concluso la celebre attrice italiana.

Nessuno mi può giudicare è un film del 2011 diretto da Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi, Raoul Bova e Rocco Papaleo, la pellicola ha vinto il Nastro d'argento alla migliore commedia battendo i due campioni d'incasso stagionali Benvenuti al Sud e Che bella giornata, guadagnando complessivamente 7 942 000 euro. Il film segna anche l'esordio da regista di Massimiliano Bruno.