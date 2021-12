Nemmeno io ti voglio, su Prime Video in streaming da oggi

Nemmeno io ti voglio, la nuova commedia di Rodolphe Lauga con Inès Reg e Kevin Debonne, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 20 dicembre 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Nina e Dylan sono amici d'infanzia e hanno condiviso tutti i momenti della loro vita, anche quelli più intimi. Sebbene Dylan abbia sempre sognato più di un'amicizia, i due non hanno mai oltrepassato il limite. Dopo la rottura con il suo ragazzo, Nina ritorna a Biarritz, nella sua terra, con le sue due migliori amiche. Che non tarderanno a farle capire che il vero amore della sua vita è... Dylan.

Rodolphe Lauga è al suo terzo lungometraggio, tutti in lingua francese, il primo datato 2013 dal titolo Situation amoureuse: c'est compliqué, con il comico Manu Payet protagonista. A seguire nel 2019 ha realizzato il più misterioso La Source, che ha anche scritto, fino ad arrivare a Nemmeno io ti voglio (titolo originale Je te veux moi non plus). Nel 2013 Lauga ha lavorato su Red 2 come operatore steadycam, una delle sue "specialità" che l'hanno portato poi alla regia.

Nemmeno io ti voglio è solo l'ultima di tante novità in catalogo a dicembre 2021 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.