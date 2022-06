Nell'ombra del killer: la trama del thriller in onda stasera su Rai2 in prima visione

Stasera su Rai2 alle 21:20, in prima visione, va in onda Nell'ombra del killer, thriller prodotto da Lifetime nel 2021: ecco la trama.

Si intitola Nell'ombra del killer il TV movie in onda stasera su Rai2 alle 21:20 - trasmesso in prima visione assoluta per l'Italia - che terrà compagnia a tutti i telespettatori amanti del giallo.

La trama

Grace (Allison McAtee) vive con la figlia Charlie (Aubrey Stevens) dopo aver divorziato dal marito alcolista James (Damon Carney).

Dopo aver subito un tentativo d'aggressione in casa, decide di affittare una delle camere da letto.

Sarà Lilith (Samantha Cope) a occuparla, una donna misteriosa che guadagna immediatamente la simpatia e la fiducia di Grace. La nuova arrivata rivela alla padrona di casa di essere stata affidata a una famiglia dopo la morte dei genitori e di essere poi fuggita con il fratello adottivo. Esperienza, però, finita male, tanto da averla portata ad avere relazioni solo con donne.

L'arrivo di Lilith porta un certo malumore nel quartiere: Kristin, vicina e amica di Grace, non vedendo di buon occhio il suo subaffitto, decide di inoltrare un reclamo al comitato dei proprietari di case. Cosa che indispone Lilith: in seguito a un acceso diverbio, con un martello colpisce e uccide Kristin.

Sarà questo solo il primo di una serie di strani eventi nel quartiere.

Insospettita, Grace comincerà a indagare sul conto di Lilith, scoprendo che quello che credeva il suo nuovo fidanzato, Alex, non è altri che fratello della sinistra inquilina, e complice di un folle piano...