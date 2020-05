Nel Sole: il film con Albano e Romina oggi su Rai Movie

Oggi su Rai Movie, alle 19:10, va in onda Nel Sole, il film musicale del 1967 con assoluti protagonisti due giovanissimi Albano e Romina, ancora ignari di quanto un semplice "musicarello" avrebbe cambiato per sempre le loro vite.

Carlo Carrera (Albano), un semplice e povero ragazzo che lavora per pagarsi gli studi, è innamorato di Lorena Vivaldi (Romina Power), sua compagna di classe, troppo ricca per lui. Dovrà cercare aiuto per conquistarla, al maggiordomo e all'autista di una ricca signora. Un compagno di Carlo, Giorgio, scopre che fa il cameriere e lo racconta agli amici. Per verificare la notizia, lo costringono ad organizzare una festa nella villa dove vive. Custodi della villa durante le assenze della ricca donna, il maggiordomo e l'autista "prestano" la casa a Carlo...

Diretto nel 1967 da Aldo Grimaldi, Nel sole era nato come diretta conseguenza del successo commerciale ottenuto dal giovane Albano Carrisi con la canzone omonima nello stesso anno. Ed è Albano stesso che viene scelto come protagonista, a cui affiancare la giovanissima americana Romina Power (all'epoca appena sedicenne): sul set del "musicarello" nasce l'amore e una delle coppie d'oro del mondo dello spettacolo.