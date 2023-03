Nel forno di casa tua con Fulvio Marino, da oggi su Food Network: orario e anticipazioni

Fulvio Marino ci dà appuntamento su Food Network ogni domenica alle 17:35 con il nuovo programma Nel forno di casa tua. Mugnaio di terza generazione, panificatore esperto e già noto volto televisivo, Fulvio mostrerà passo passo come realizzare le ricette semplici e gustose della panificazione, svelando tutti i segreti del mestiere

Fulvio Marino è da sempre un grande appassionato di pane. Nato e cresciuto in Piemonte, nel mulino della sua famiglia, Fulvio ha poi viaggiato e imparato ricette da tutto il mondo. Ora è pronto ad aprire le porte del suo laboratorio per condividere le sue preparazioni del cuore: pani, pizze e dolci meraviglie, facili e di sicuro successo, pensati per chi vuole iniziare a sfornare da subito, nel proprio forno di casa.

In questa nuova serie, Fulvio mostrerà passo passo come realizzare le ricette semplici e gustose della panificazione, svelando tutti i segreti del mestiere e introducendo gli spettatori nel magico mondo degli impasti, delle farine e delle lievitazioni. Ogni puntata sarà dedicata a un tema specifico: dal pranzo in famiglia, con focaccia e pagnotta rustica, alla colazione, con french toast e bagel; dalla pizzata con amici, con la margherita in teglia e la pizza fritta, al pranzo a lavoro, con club sandwich e focaccia barese. Si viaggerà anche in Francia, con la baguette e la brioche suisse, e negli Stati Uniti con l'American Burger e la pagnotta San Francisco. Fulvio ci accompagnerà alla scoperta di queste e molte altre preparazioni, degli ingredienti, delle farine, delle attrezzature e delle diverse tecniche di lievitazione, formatura e cottura.

Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.