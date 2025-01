Neil Gaiman smentisce le accuse di stupro: "Mai avuto relazioni sessuali non consensuali"

In seguito all'articolo e alla cover del New York Magazine, nel quale diverse donne lo hanno accusato di violenza sessuale, Neil Gaiman ha risposto tramite una dichiarazione sul suo blog personale.

Lo scrittore ha negato fermamente le accuse, nonostante abbia espresso rammarico per il modo in cui ha gestito alcune relazioni personali del passato.

La dichiarazione di Neil Gaiman

"Non ho mai avuto attività sessuali non consensuali con nessuno. Mai" risponde Gaiman, che ammette il suo atteggiamento non edificante "Ero emotivamente indisponibile pur essendo sessualmente disponibile, egocentrico e non tanto premuroso come avrei potuto o dovuto essere".

Nonostante questo suo comportamento, Neil Gaiman nega e respinge con forza il modo cui attualmente è dipinto dai media:"Non sono disposto a voltare le spalle alla verità e non posso accettare di essere descritto come qualcuno che non sono. Non posso e non ammetterò di aver fatto cose che non ho fatto".

Le tappe della vicenda e le accuse contro Neil Gaiman

Lo scorso luglio, Tortoise Media rivelò che Neil Gaiman era stato accusato di violenza sessuale da due donne, pubblicando un podcast in sei episodi intitolato Master, che si occupava dell'accusa di cinque donne nei confronti dello scrittore.

Il New York Magazine ha diffuso ulteriormente la vicenda, diventando il primo grande organo d'informazione ad occuparsi del caso. Nel pezzo di NYM, There Is No Safe Word, Lila Shapiro ha parlato con otto donne che hanno riportato simili esperienze con Gaiman; tra le accusatrici anche un'ex babysitter del figlio di Gaiman, una custode della proprietà dello scrittore a Woodstock, una fan che lo conobbe quando aveva 18 anni, e una donna che sostiene di aver subito un tentativo di violenza su un tour bus.

Neil Gaiman: l'autore di The Sandman accusato di abusi sessuali da più donne

Secondo molte delle intervistate, l'autore di Good Omens avrebbe nutrirebbe preferenze per atti sessuali violenti e pratiche di BDSM non consensuali. Diversi progetti di Neil Gaiman sono stati chiusi o sospesi.