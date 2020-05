Neil Gaiman, dopo lo strano post sul divorzio: "Mi hanno hackerato il profilo"

Neil Gaiman e Amanda Palmer si stanno separando e ora lo scrittore sostiene che la sua pagina Goodreads sia stata hackerata con lo scopo di attaccare la moglie.

La situazione della ex coppia non è delle più tranquille dopo che l'autore aveva criticato il modo in cui la compagna aveva rivelato sul suo account Patreon la fine della loro storia d'amore.

L'account di Goodreads di Neil Gaiman è improvvisamente stato aggiornato e la nuova voce pubblicata sosteneva che lo scrittore stesse leggendo Splitting: Protecting Yourself While Divorcing Someone with Borderline or Narcissistic Personality Disorder scritto da Randi Kreger e Bill Eddy.

L'update sembrava proprio diretto ad Amanda Palmer che è conosciuta per la sua personalità eccentrica e il suo approccio artistico un po' sopra le righe.

Neil Gaiman ha scritto online: "Qualcuno con un senso dell'umorismo dark ha hackerato questo account. (Ho immaginato che sia ciò che mi merito per averlo lasciato qui senza fare nulla a lungo)".

L'autore di Good Omens e la star della musica si erano sposati nel 2010 durante un flash mob e avevano poi reso legale l'unione nel 2011. La loro relazione è sempre stata piuttosto complessa e più volte avevano parlato dei loro problemi. Amanda aveva spiegato nel 2010: "Ci siamo spezzati il cuore più volte a causa di scelte sbagliate, ma il nostro rapporto resiste. Non siamo interessati ad avere più rapporti e seri, siamo semplicemente aperti ad altre persone, ma lo facciamo con attenzione".

Palmer aveva svelato la separazione con un post su Patreon in cui aveva dichiarato: "Visto che le persone sono confuse e mi fanno domande, e il mio telefono e la mia casella e-mail sono pieni di messaggi in cui mi si chiede dove è Neil... Posso solo dedurre che abbia finalmente detto a internet che ha lasciato la Nuova Zelanda e ho pensato di venire qui e scrivere un breve messaggio. Neil si è trasferito nel Regno Unito, il mio cuore è stato spezzato e sto facendo realmente fatica. Sono ancora in lockdown qui con un bambino di quattro anni, Ash".

Neil Gaiman aveva quindi risposto: "Vedo che Amanda Palmer ha detto alle persone che noi (come quasi tutto il mondo) stiamo affrontando un periodo difficile. Ed è vero, è davvero difficile e vorrei chiedere di rispettare la nostra privacy (visto che non ne parlerò pubblicamente) e gentilezza, per noi e per Ash".