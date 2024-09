Neil Gaiman, Disney sospende l'adattamento di The Graveyard Book dopo le accuse di violenza sessuale

La Disney ha messo in pausa il suo adattamento di The Graveyard Book in seguito alle accuse di violenza sessuale rivolte all'autore del libro Neil Gaiman.

Il film del regista Marc Forster non è stato completamente abbandonato, ma lo sviluppo è stato interrotto per una serie di motivi, tra cui le accuse a Gaiman.

Pubblicato nel 2008, The Graveyard Book racconta di un ragazzo che viene allevato dai fantasmi del cimitero dopo l'omicidio della sua famiglia. L'adattamento cinematografico non era ancora entrato in pre-produzione e non era stato confermato il casting. Gaiman non è stato coinvolto nel film.

Le accuse di violenza sessuale

In un rapporto del 3 luglio pubblicato da Tortoise Media, il creatore di Sandman è stato accusato di aver aggredito sessualmente una donna di 18 anni, chiamata K, nel 2003, e una donna di 23 anni, chiamata Scarlett, nel 2022.

Scarlett sostiene che Gaiman l'avrebbe aggredita sessualmente in un bagno della sua casa in Nuova Zelanda, dove lavorava come tata di suo figlio. Secondo il rapporto di Tortoise, "Gaiman sostiene che i due si sono solo 'coccolati' nella vasca da bagno e che lui aveva stabilito il consenso per questo". Gaiman afferma che lui e Scarlett hanno avuto una relazione sessuale di tre settimane in cui si sono impegnati solo in una penetrazione digitale consensuale. Scarlett sostiene che, nell'ambito del loro rapporto, "Gaiman si è impegnato in atti sessuali penetrativi rudi e degradanti con lei", secondo Tortoise.

L'incidente ha provocato una denuncia alla polizia neozelandese contro Gaiman, dove è in corso un'indagine da parte delle autorità. L'altra donna, K, dice di aver incontrato Gaiman a Sarasota, in Florida, nel 2003, quando aveva 18 anni. Sostiene di aver intrapreso una relazione sentimentale con Gaiman quando lei aveva 20 anni e lui circa 40, ma che comprendeva sesso violento e doloroso che "lei non voleva né le piaceva", secondo Tortoise. Gaiman ha negato qualsiasi comportamento illegale con K.

Tortoise ha pubblicato una serie di podcast che descrivono nel dettaglio le accuse, e altre tre donne si sono fatte avanti con le loro accuse in episodi successivi.