Natalie Portman dopo il divorzio: "Grazie ai miei amici per il supporto"

La star di May December ha pubblicato un post in cui ha ringraziato gli affetti per esserle stati vicini.

Dopo l'ottimo riscontro di May December e le foto in cui è stata immortalata in compagnia dell'amico e collega Paul Mescal, che hanno generato diverse speculazioni sulla sua vita privata, Natalie Portman ha pubblicato un nuovo post sul proprio account Instagram in cui ha deciso di ringraziare i suoi amici per il supporto che le hanno mostrato.

L'attrice, premio Oscar nel 2011 per Il cigno nero di Darren Aronofsky, non ha vissuto un periodo semplice dal punto di vista personale e ha voluto dedicare dei ringraziamenti a tutti coloro che l'hanno supportata e le hanno fatto sentire il proprio affetto nell'ultimo periodo, in occasione del suo compleanno.

Grazie, amici

"Quest'anno, nel giorno del mio compleanno, voglio celebrare la mia gratitudine per i miei amici che mi sostengono continuamente" ha scritto Portman nella didascalia del post in cui sono inclusi diversi scatti dell'attrice insieme ad amici e familiari.

Tra i vari commenti, Natalie Portman ha ricevuto gli auguri da colleghi come Mindy Kaling, Tracee Ellis Ross e Reese Witherspoon. Nel luglio 2023, la star ha chiesto il divorzio dal marito, il ballerino e coreografo francese Benjamin Millepied, dopo la notizia del presunto tradimento dell'uomo con l'attivista Camille Étienne. Gli ormai ex coniugi, sposati dal 2012, si erano inizialmente separati nel 2022 ma dopo una breve riconciliazione hanno deciso di procedere con il divorzio. L'ex coppia ha due figli di 12 e 7 anni.

A marzo, una fonte raccontò ai giornali che Natalie Portman stava vivendo un periodo particolarmente difficile dopo la separazione dal marito e gli amici più stretti si sono riuniti attorno a lei per farle sentire tutto il loro supporto. In May December, Portman interpreta un'attrice che incontra la donna che dovrà interpretare nel suo prossimo film (Julianne Moore), protagonista di uno scandalo legato alla relazione con un ragazzo.