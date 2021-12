Natale 2021 con lo Zecchino d'Oro, oggi e domani su Rai1

Oggi e domani su Rai1, per la Vigilia e la mattina di Natale 2021, andranno in onda su Rai1 due speciali appuntamenti dello Zecchino d'Oro. Due puntate dall'Antoniano di Bologna, con il Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, le canzoni dello Zecchino d'Oro e i classici natalizi.

Si inizierà giovedì 24 dicembre alle 17:05 con "L'Attesa", un pomeriggio di emozioni e musica condotto da Paolo Belli e Cristina D'Avena con Nunù, i Buffycats della serie "44 gatti", i personaggi della serie Pinocchio & Friends e due ospiti speciali: Claudio Cecchetto, a cui il Piccolo Coro e Nunù dedicheranno un omaggio per i 40 anni della sua celebre canzone "Gioca Jouer" e Giovanni Caccamo, che porterà all'Antoniano il suo ultimo brano "Il cambiamento". Dall'edizione 64 dello Zecchino d'Oro, arriveranno Elisa, Francesco Paolo e Camilla con la loro "Il ballo del ciuaua" e Vittoria, che canterà "Potevo nascere gattino", terza classificata nella finalissima.

Paolo Belli e Cristina D'Avena condurranno anche l'appuntamento del 25 dicembre con "Lo Zecchino di Natale", in onda alle 9:35 su Rai1. Dall'ultima edizione dello Zecchino si riascolterà la canzone vincitrice, "Superbabbo", cantata da Zoe, e la seconda classificata "Ci sarà un po' di voi" con la piccola Veronica. Sarà ospite anche Nicole Marzaroli, interprete de "L'anisello Nunù" dall'edizione numero 60 della kermesse. Ospiti speciali, oltre ai Buffycats, Nunù e i protagonisti della serie animata "Summer & Todd": Giovanni Allevi, che suonerà il suo ultimo lavoro musicale e aiuterà a raccontare il progetto "Don Giovanni" realizzato con l'Orchestra Senzaspine, insieme alle musicoterapiste del Centro Terapeutico di Antoniano, Omar Lambertini e Anna Maria Allegretti regaleranno una canzone natalizia "Di favole e di sogni", Concita De Gregorio che leggerà un estratto dal suo ultimo libro "Lettera a una ragazza del futuro".

Lo spirito natalizio è soprattutto solidarietà: anche in questa occasione, infatti, la musica dello Zecchino d'Oro supporta la campagna "Operazione Pane", che sostiene 17 mense francescane in Italia e una ad Aleppo, aiutando mamme, papà e bimbi in difficoltà e che sarà presente in ogni puntata con le sue storie e i suoi protagonisti.