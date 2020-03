Il Napoli Comicon 2020 rinviato per l'emergenza Coronavirus

Il Napoli Comicon 2020 è stato rinviato per l'emergenza Coronavirus: al momento gli organizzatori hanno comunicato che si svolgerà in estate.

Il Napoli Comicon 2020 è stato rinviato all'estate a causa dell'emergenza Coronavirus. La manifestazione era in programma nella città partenopea dal 30 aprile al 3 maggio 2020, ma gli organizzatori hanno preferito rimandare all'estate.

Sono anche questi gli effetti del decreto speciale varato due giorni fa dal Consiglio dei Ministri che dovrebbe avere l'effetto di limitare la diffusione del virus nel nostro Paese. Così, dopo le chiusure scolastiche, la sospensione di molti programmi ed eventi sportivi, cominciano ad arrivare anche notizie riguardanti appuntamenti come il Napoli Comicon. Nonostante le misure fin qui comunicate non vadano oltre il mese di marzo, gli organizzatori dal XXII Salone Internazionale del Fumetto della città partenopea hanno evidentemente preferito non rischiare, nell'incertezza di quello che potrebbe accadere.

Come comunicato anche nel post ufficiale su Facebook: "Guardiamo a questa Summer Edition con grande entusiasmo, ma nel frattempo cerchiamo tutti di seguire le raccomandazioni sanitarie delle istituzioni in queste settimane un po' strane e complicate, ok?".

Non si conoscono ancora le nuove date con esattezza ma assicurano che il Napoli Comicon 2020 aspetta tutti tra la fine di giugno e l'inizio di luglio.