Nanni Moretti legge Caro Michele e Sillabari al cinema Nuovo Sacher

Da domenica 23 giugno a giovedì 27 giugno, Nanni Moretti accoglierà il pubblico del Cinema Nuovo Sacher di Roma intrattenendolo con la lettura di due classici della letteratura italiana: Caro Michele di Natalia Ginzburg (domenica 23 giugno 17.30, lunedì 24 giugno ore 20.30, mercoledì 26 giugno ore 21.00) e Sillabari di Goffredo Parise (domenica 23 giugno ore 20.00, martedì 25 giugno ore 20.30, giovedì 27 giugno ore 21.00).

Le letture

Caro Michele: il più classico degli incipit epistolari è quello che Natalia Ginzburg sceglie come titolo del suo romanzo. Una madre già avanti negli anni ma ancora giovane e un figlio lontano fisicamente e ancor piú (e soprattutto) distante nelle idee, nelle esigenze, negli affetti e nei dolori. Un figlio per il quale la madre prova rancore, ma dal quale non riesce a staccarsi; e l'ultimo, irrescindibile cordone ombelicale è fatto di sole lettere. Caro Michele è un romanzo dai personaggi dispersi, divisi dall'incomunicabilità e destinati alla solitudine, e la scelta del genere epistolare suona provocatoria e simbolica.

I migliori film di Nanni Moretti

Sillabario nasce quando un giorno, sul finire degli anni Sessanta, Parise vede nella piazza sotto casa un bambino con in mano un sillabario. Gli si avvicina e legge: "L'erba è verde". Sono tempi politicizzati, in cui si fa spesso ricorso a parole "difficili", e quella pagina limpida e colorata acquista il significato di un monito, un richiamo all'essenzialità della vita e della poesia. Da qui l'idea di una serie di brevi racconti dedicati a sentimenti umani essenziali, che disposti in ordine alfabetico compongono una sorta di dizionario.

Biglietti in vendita su www.sacherfilm.eu.