Nanni Moretti e il cinema vs. il Coronavirus: il post dell'attore e regista

Nanni Moretti aiuta il cinema a resistere al Coronavirus, e i film a combattere la sempre più preoccupante realtà. Con un post su Instagram, l'attore e regista ci mostra come continuare a promuovere cultura senza cedere alla paura.

I provvedimenti di sicurezza legati all'emergenza Coronavirus sono stati messi in atto per tutta Italia, con vari gradi e modalità, e anche le sale cinematografiche si stanno adeguando: ma se c'è chi preferisce chiudere - specialmente nelle zone del Nord Italia, dove i casi riscontrati sono stati più numerosi -, c'è anche chi prende in considerazione l'alternativa: adattare l'ambiente in maniera tale da poterne permettere l'utilizzo senza dover temere il contagio.

E così ecco messa in pratica la regola del metro di distanza tra uno spettatore e l'altro.

Regola a cui anche Nanni Moretti si sarà probabilmente attenuto nel mantenere aperto il suo cinema, Il Nuovo Sacher - dove è attualmente in programmazione Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti - e che l'attore e regista avrà osservato nel recarsi al Cinema Barberini di Roma per vedere Marianne e Leonard - Parole d'Amore di Nick Broomfield (anche se, a giudicare dalla foto sul suo profilo Instagram, sembrava essere l'unico in sala in quel momento).

Un invito, dunque, a sostenere la cultura anche in tempi bui, con il massimo dell'attenzione e con le dovute precauzioni, ma senza mai disperare.