Nancy Drew e Katy Keene: ecco le nuove serie CW!

Nuove serie in arrivo sul canale americano CW, che ha ordinato una stagione di Katy Keene, spinoff di Riverdale, e una di Nancy Drew, la famosa giovane detective.

In Katy Keene vedremo come protagonista Lucy Hale, uno dei volti di Pretty Little Liars, nei panni della giovane fashion designer che incrocia il suo percorso con quello di Josie McCoy di Riverdale. A occuparsi del pilot è Roberto Aguirre-Sacasa, le prime anticipazioni parlano di una commedia musicale che segue i protagonisti della serie che inseguono i loro sogni dei tipici ventenni di New York, tra Broadway, drag queen, moda e musica.

Welcome to the Big City. #KatyKeene is coming soon to The CW! pic.twitter.com/k7ZupGVXU7 — Katy Keene (@CWKatyKeene) May 8, 2019

La serie su Nancy Drew è ambientata nell'estate dopo il diploma della ragazza, interpretata da Kennedy McMann). La 18enne, sicura di poter lasciare la sua città per andare al college, si ritrova bloccata dopo una tragedia famigliare che la tiene ferma per un altro anno. Per questo motivo si ritrova poi immischiata in un'indagine per omicidio, grazie alla quale scoprirà segreti torbidi che nessuno poteva immaginare. Tra gli sceneggiatori della serie troviamo Noga Landau, Josh Schwartz e Stephanie Savage (The O.C.), che saranno anche produttori esecutivi.

Small town, big mystery. #NancyDrew is coming soon to The CW! pic.twitter.com/LVCIMmy13S — Nancy Drew (@cw_nancydrew) May 8, 2019

Il canale CW ha annunciato anche altri tre show in arrivo: Batwoman, direttamente dall'Arrowverse, con protagonista Ruby Rose, Glamorous, un dramma sul tema della bellezza, e The Lost Boys, altro adattamento a tema vampiri. Gli ultimi due show sono previsti per la prossima stagione televisiva 2019/2020.