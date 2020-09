Name That Tune: la terza puntata con Enrico Papi stasera su Tv8

Name That Tune - Indovina la Canzone, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi e prodotta da Banijay Italia, apprezzata da pubblico e critica, arriva al giro di boa. Il terzo appuntamento va in onda, in prima tv assoluta, stasera su TV8 alle ore 21.25.

Questa volta sarà la squadra capitanata da Anna Tatangelo, composta da Lino Banfi, in cerca di rivincita dopo l'eliminazione nella puntata di esordio, Riccardo Fogli e Francesco Monte, a gettare il guanto di sfida all'imbattibile team guidato da Elettra Lamborghini, affiancata da Paola Barale, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio.

Lo scontro-incontro all'ultima nota tra i Vip, si rinnova alla ricerca dei titoli delle canzoni più amate del panorama italiano e internazionale. A infiammare la contesa ci saranno le sfide musicali a tempo, canzoni da indovinare e improvvisare, tutte eseguite rigorosamente live dalla band in studio composta da dieci elementi.

Per la seconda volta di fila vince la squadra di @ElettraLambo. Per scoprire i prossimi sfidanti di #NameThatTune seguiteci questa settimana! pic.twitter.com/JiHDqh3LMI — TV8 (@TV8it) September 22, 2020

Nel gioco finale, il mitico SettexTrenta, decisivo per la vittoria finale, sarà la stessa Anna Tatangelo a sfidare Elettra Lamborghini? Nelle prime due puntate la cantante bolognese è stata capace di respingere l'assalto di Suor Cristina e Aurora Ramazzotti. Ad impreziosire il game show non mancheranno le esibizioni dei vip partecipanti (Riccardo Fogli si esibirà sulle note di "Pensiero" e "Storie di tutti i giorni"), quelle dello stesso Enrico Papi e dei cantanti misteriosi.