Name That Tune, stasera su TV8 la penultima puntata: Cristina D’Avena nella squadra delle donne

Stasera su TV8 alle 21:30 torna Name That Tune - Indovina la canzone con una quinta e penultima puntata che vedrà in gara una nuova squadra delle donne.

Penultima puntata di Name That Tune, in onda stasera su TV8 alle 21:30, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi e prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Pop Media Production.

La squadra degli uomini, composta da Riki, Bugo, Rocco Siffredi e Jake la Furia, capace la scorsa settimana di sconfiggere il team delle donne, che si era imposto nelle prime quattro puntate, vuole arrivare in finale. Ma per farlo deve difendersi dall'assalto di Cristina D'Avena, Donatella Rettore, Paola Barale ed Enrica Guidi.

Ad inaugurare la sfida, come da tradizione, è il gioco Playlist, dove i concorrenti devono indovinare nel minor tempo possibile il titolo delle canzoni a tema intonate dall'orchestra per ottenere così il primo jolly della serata. Il confronto continua con Cuffie, quando Jake La Furia e Paola Barale sono chiamati a indovinare più brani possibili mimati dai propri compagni di squadra. Nel gioco successivo, le due squadre devono invece capire chi sono i Cantanti Misteriosi, che si celano dietro a uno schermo, basandosi sulle loro sagome e su pochi indizi.

La sfida a suon di note musicali arriva quindi all'esilarante Lip Sync Duel, la manche più attesa e divertente. Cristina D'Avena, in versione sexy, si cimenta nella movimentata esibizione di "Born This Way" di Lady Gaga, mentre Rocco Siffredi interpreta, a colpi di bacino, il tormentone "Pem Pem" di Elettra Lamborghini. In Senza Parole le due squadre devono poi indovinare il titolo delle canzoni, ascoltando solamente le basi strumentali.

Durante La canzone sbagliata "scende in campo" Enrico Papi, prima travestito da Tommaso Paradiso intonando "Non Avere Paura", poi da Marcella Bella cantando "Montagne Verdi", e infine, mascherato da Madame, si esibisce nel successo sanremese "Voce". Nel penultimo gioco, l'Asta Musicale, i due team si sfidano per indovinare le canzoni facendo solo affidamento su un indizio sibillino di Enrico Papi.

Ma tutto si decide come sempre nell'iconico Sette per Trenta. Cristina D'Avena e Jake La Furia si sfidano in un combattuto testa a testa, in cui devono fornire il titolo di sette brani in soli 30 secondi, potendo contare sui jolly conquistati nelle manche precedenti. Quale squadra conquisterà l'accesso alla finalissima della prossima settimana?