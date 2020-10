Name That Tune: la quarta puntata con Enrico Papi stasera su Tv8

Name That Tune - Indovina La Canzone, il vivacissimo e sempre più seguito game show canoro di Enrico Papi, prodotto da Banijay Italia, torna con la quarta puntata, in prima tv assoluta, *stasera su TV8 alle ore 21.25.

Questa volta sarà la squadra capitanata da Fabio Caressa, composta da Sabrina Salerno, Andrea Damante e Jo Squillo, a contrastare l'egemonia del team della neo-sposina Elettra Lamborghini, che può contare anche sulle conoscenze musicali di Paola Barale, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. Nella squadra sfidante promettono scintille, in particolare, Sabrina Salerno e Jo Squillo, già protagoniste sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo nel 1991 con "Siamo Donne".

Una foto di Sabrina Salerno oggi, a 50 anni

La sfida all'ultima nota tra i Vip delle due squadre si rinnova alla ricerca dei titoli delle canzoni più amate del panorama italiano e internazionale. Ad animare la contesa ci saranno, in una formula ormai consolidata, le sfide musicali a tempo, le canzoni da indovinare e improvvisare, eseguite rigorosamente live dalla band in studio composta da dieci elementi. Nel gioco finale, il SettexTrenta, decisivo per la vittoria finale, chi riuscirà ad avere la meglio su Elettra Lamborghini, capace nella scorsa puntata di sconfiggere Anna Tatangelo pur avendo a disposizione un minor numero di jolly?

L'intesa tra Elettra e la sua squadra cresce di puntata in puntata nel segno del divertimento e dell'ilarità, come testimonia l'imperdibile performance di martedì scorso tra la stessa cantante bolognese e Cristiano Malgioglio sulle note di Pem Pem. Ad impreziosire il game show non mancheranno, inoltre, le esibizioni dei vip partecipanti (Cristiano Malgioglio canterà "Mi Tierra"), quelle immancabili dello stesso Enrico Papi e dei cantanti misteriosi.