Name That Tune – Indovina La Canzone, stasera su TV8: ospiti e giochi della sesta ed ultima puntata

Stasera in prima serata su TV8 torna Name That Tune - Indovina La Canzone: ecco gli ospiti che si sfideranno nella sesta ed ultima puntata

Stasera 8 marzo su TV8 alle ore 21.30, tornano le sfide a suon di note di Name That Tune - Indovina La Canzone, l'agguerrita gara musicale tra VIP. Alla conduzione confermata la coppia composta da Ciro Priello e Fabio Balsamo del collettivo artistico e di videomaker The Jackal, garanzia di simpatia e comicità. Ecco gli ospiti che si sfideranno nella sesta puntata.

La squadra femminile, composta da Aurora Leone e Katia Follesa, che si aggiungono a Asia Argento ed Elettra Lamborghini., difende il titolo conquistato la scorsa settimana dall'assalto della squadra maschile composta da Fru, Pierpaolo Pretelli, Claudio Amendola e Morgan. In occasione dell'ultima puntata Aurora Leone e Fru raggiungono Ciro e Fabio, ricongiungendosi così ai loro compagni "Sciacalli".

A infiammare la contesa, come sempre, ci pensa la manche Playlist, in cui nel minor tempo possibile le due squadre devono indovinare il titolo dei brani intonati dall'orchestra, il cui titolo è legato a diversi argomenti. Per aggiudicarsi il primo jolly in palio le squadre devono totalizzare più punti possibili. Una delle playlist è selezionata da Radio Deejay, media partner del programma.

La contesa prosegue, poi, con la manche Cuffie in cui, nell'arco di tre minuti, il caposquadra designato deve indovinare più brani possibili tra quelli mimati dai propri compagni.

Nel Doppio mito Ciro Priello imita la voce di un interprete famoso, cantando il brano di un altro cantante. Le due squadre devono indovinare sia il nome di chi sta imitando Ciro sia il titolo della canzone. Solo chi indovina più volte la doppia combinazione ottiene il jolly. In questo gioco non bisogna prenotarsi per dare la risposta.

La sfida a suon di note musicali giunge così alla manche più attesa e divertente con l'atteso Lip Sync Duel. In questo gioco il giudice supremo è il pubblico che, con l'intensità del suo applauso, decreta il vincitore. La squadra degli uomini, al gran completo, si esibisce sulle note di "In the navy" dei Village People, mentre Aurora Leone e Katia Follesa rispondono con la loro proverbiale ironia, proponendo una versione tutta da gustare di "Vaimos a bailar" di Paola e Chiara.

Nel Cantante smemorato tre artisti si alternano sul palco, cantando dal vivo, un successo sempre verde della loro carriera. Durante la loro performance, però, sbagliano di proposito un verso. La musica si interrompe e le squadre sono chiamate a indovinare il testo corretto. Una volta svelato il verso, la canzone prosegue e il cantante termina la sua esibizione.

È poi il momento della Canzone recitata, in Fabio Balsamo, fingendosi un attore impegnato, recita il testo di una canzone nota. Le squadre devono capire di quale brano si tratta. Se la risposta è corretta la squadra vince un punto, altrimenti il gioco passa alla squadra avversaria.

Il crescendo della contesa conduce così all'Asta Musicale, cui partecipa tutta la squadra, per indovinare con poche note, o anche una sola, le sette canzoni che si celano dietro un indizio, spesso molto sibillino. Chi sbaglia il titolo della canzone regala automaticamente il punto alla squadra avversaria.

Ma le sorti della gara, anche nell'ultimo atto della stagione, si decidono nell'agguerrito Sette per Trenta, l'iconica manche finale in cui i concorrenti hanno il compito di fornire il titolo esatto di sette brani in soli 30 secondi, potendo usufruire dei jolly ottenuti durante i precedenti round. Asia e Morgan, per l'occasione avversari, si caricano sulle spalle la responsabilità del verdetto finale. Chi avrà la meglio, consegnando alla propria squadra il titolo di questa quarta edizione di Name That Tune - Indovina La Canzone?