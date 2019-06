Nadia Toffa de Le Iene compie 40 anni tra difficoltà e grandi emozioni

Nadia Toffa compie oggi 40 anni e, in un post su Instagram, ringrazia i fan per l'affetto e il sostegno nonostante le difficoltà della malattia.

Nadia Toffa compie 40 anni e festeggia condividendo difficoltà ed emozioni, per questo traguardo, con i suoi fan, come è solita fare da tempo, direttamente via social network.

La conduttrice de Le Iene ha infatti affidato a un post di Instagram un ringraziamento speciale a quanti le stanno augurando un buon compleanno, così come a tutti coloro che continuano a sostenerla con gesti e parole d'affetto durante questi terribili mesi di malattia: "Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni...ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore".

Tra coloro che hanno virtualmente abbracciato la conduttrice bresciana, nata il 10 giugno del 1979, ci sono stati anche tanti nomi famosi come Bagio Antonacci, Antonella Clerici, Nek, Valeria Marini ed Elisabetta Gregoraci.