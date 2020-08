Nadia Toffa: chi era l'ex fidanzato Massimiliano Ferrigno

Massimiliano Ferrigno è stato un fidanzato, un amico ed un fratello per Nadia Toffa, come scrisse la giornalista de Le iene: ma era lui l'uomo di cui lei parlò in un post su Instagram?

La morte di Nadia Toffa ha portato alla luce alcuni aspetti della vita privata che la giornalista aveva custodito gelosamente, come la sua lunga relazione con l'ex fidanzato Massimiliano Ferrigno. Non era lui l'uomo che Nadia frequentò durante la malattia e che lei lasciò. Ecco chi è l'uomo che è stato al suo fianco per oltre dieci anni.

Massimiliano Ferrigno lavora dietro le quinte de Le Iene, è uno degli autori storici del programma, è riservatissimo tanto che non si sa neanche se risiede a Milano, la città in cui lavora. Lui e Nadia Toffa si sono conosciuti negli studi televisivi del programma e si sono fidanzati nel 2007. La loro storia è stata vissuta lontano dai riflettori. Massimiliano e Nadia si sono lasciati nel 2017 ma la loro amicizia è sopravvissuta al loro amore.

Poco dopo la morte della ragazza, Maxi - come lo chiamava la sua Nadia - ha raccontato a DiPiù la sua storia con la giornalista: "Per me Nadia era tutto era la vita stessa. Con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita. Non l'ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio", anche dopo la fine della relazione i due hanno continuato a lavorare insieme. Massimiliano Ferrigno ci tiene a far sapere una cosa: non è lui l'uomo che Nadia ha lasciato: "perché non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia", come raccontò la Iena in un post su Instagram. "Quell'uomo non ero io perché io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata", ha detto Massimo al giornalista.

Massimiliano Ferrigno e Nadia Toffa erano talmente legati che è stato al suo ex che la ragazza ha affidato il suo ultimo desiderio, quello sul funerale: "Nadia Toffa voleva don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, con cui aveva condiviso la battaglia nella Terra dei Fuochi". Maxi subito si è messo in moto ed ha esaudito le volontà della Toffa e poi ha parlato durante la cerimonia funebre di Nadia, a testimonianza di quanto l'uomo sia apprezzato anche dalla famiglia della ragazza: "Mi aveva convinto che da questo cancro sarebbe guarita, era impossibile dire di no a Nadia Toffa - ha detto in chiesa prendendo la parola prima di Alice, la nipote di Nadia - Senza di te niente sarà più come prima, ma ci penseremo da domani. Era magica e la saluto, ciao",

Se qualcuno ancora non è convinto dell'impatto che Maxi ha avuto nella vita di Nadia basta leggere il post pubblicato dalla giornalista su Instagram quando i due erano già ex: "Buongiorno amici carissimi... Ieri serata di chiacchiere e risate bellissima con una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre. Amico? Amore? Fratello? Complice? È tutto riduttivo. LUI È MAX. "MAX È MAX". E io da sempre lo chiamo Maxi. Lui per me c'è sempre e così io per lui. Voi ce lo avete un Maxi nella vostra vita? Io spero di sì. (Ah quando ci vedrà su Instagram viene a casa mia e mi strozza addio amici...) assaporate la bellezza della vita".