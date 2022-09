Music of the Spheres, il live show dei Coldplay arriva ai The Space Cinema

Dal 29 ottobre in tutto il circuito The Space Cinema arriva Music of the Spheres, l'attesissimo ritorno on stage dei Coldplay: ecco come e dove vederlo!

Music of the Spheres, il live show dei Coldplay in diretta mondiale da Buenos Aires, è disponibile in diretta in tutti i The Space Cinema d'Italia nella giornata del prossimo 29 ottobre!

Appuntamento per fine ottobre in tutto il circuito con l'attesissimo ritorno on stage della band inglese. Il concerto allo Stadio River Plate sarà trasmesso in diretta in oltre 70 Paesi. I Coldplay hanno movimentato milioni di fans qualche mese fa, quando sono stati polverizzati in poche ore i biglietti del tour Music of The Spheres, dal nome dell'ultimo album pubblicato dai Coldplay, già oro in Italia e con 1,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Questa volta Chris Martin & Co. non ritornano solo sul palco ma entrano anche in migliaia di sale in tutto il mondo, con Coldplay. Music of the Spheres. Live Broadcast from Buenos Aires, in programma il prossimo 29 ottobre. Un evento globale al quale sarà possibile assistere anche in tutti i The Space Cinema d'Italia, che da oggi dà il via ufficiale alle prevendite per lo spettacolo, previsto a partire dalle 16:30 in contemporanea mondiale dallo Stadio River Plate di Buenos Aires e in replica alle 20:00.

È dunque già possibile assicurarsi il proprio posto in sala e acquistare i biglietti per il live dei Coldplay in diretta da Buenos Aires visitando la pagina dedicata allo show, a questo link.