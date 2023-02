Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud, su Netflix in streaming da oggi

Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud, la docu serie sulla caduta della famiglia più potente della Carolina del Sud, arriva su Netflix in streaming da oggi 22 febbraio 2023.

La famiglia Murdaugh era una delle più potenti della Carolina del Sud, finché la morte dell'adolescente Mallory Beach in un incidente nautico causato da guida in stato di ebbrezza non comincia a distruggerne il nome. Quando Paul Murdaugh, che si ritiene fosse alla guida della barca, e la madre Maggie sono uccisi barbaramente, viene alla luce un secolo di corruzione, potere e insabbiamenti del Low Country.

Questa serie in tre parti presenta racconti diretti di persone che erano a bordo della barca quella fatidica notte, molte delle quali non si erano ancora espresse pubblicamente sull'incidente o sul doppio omicidio di Maggie e Paul. Tra loro compaiono Morgan Doughty (fidanzata di lunga data di Paul Murdaugh), Miley Altman e Connor Cook (amici d'infanzia di Mallory Beach), Anthony Cook (fidanzato di Mallory) e molti altri. La regia è stata affidata a Julia Willoughby Nason e Jenner Furst (nominati all'Emmy per il documentario Fyre Fraud).