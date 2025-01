Muore Jeff Baena, regista e marito di Aubrey Plaza

Jeff Baena, regista indipendente e marito di Aubrey Plaza, è morto all'età di 47 anni. Sceneggiatore e regista, Baena è noto per aver firmato commedie anticonformiste come The Little Hours e Life After Beth.

Un portavoce di Baena ha confermato la sua morte. Secondo l'ufficio del coroner della contea di Los Angeles, il corpo dell'artista è stato trovato venerdì 3 gennaio in una residenza a Los Angeles. Al momento, la causa del decesso non è stata resa nota. Secondo le prime indiscrezioni riportate da TMZ, l'uomo si sarebbe impiccato.

La vita e la carriera

Baena era sposato con Aubrey Plaza, che aveva recitato nei suoi due film più noti: The Little Hours, una commedia nera del 2017 ambientata in un convento del XIV secolo, e Life After Beth, una satira del genere zombie.

Una foto di Jeff Baena

Nato a New York, Baena si laureò in cinema alla NYU, per poi iniziare la sua carriera come assistente di produzione per Robert Zemeckis. Successivamente, lavorò come assistente al montaggio per David O. Russell e come scrittore per vari progetti.

The Little Hours, liberamente ispirato al Decameron, rifletteva la passione di Baena per gli studi medievali e rinascimentali, che aveva approfondito durante gli anni universitari. La critica ha apprezzato la sua capacità di mescolare sensibilità moderna e irriverenza. Anche Life After Beth è stato ben accolto per la sua visione originale del genere horror.

Life After Beth: Dane Dehaan e Aubrey Plaza in una scena del film

Tra gli altri lavori di Baena figura Spin Me Round (2022), una commedia dark con Alison Brie, che ha co-sceneggiato, e Joshy, un dramedy con Thomas Middleditch, Adam Pally e Nick Kroll. Inoltre, Baena ha collaborato con Brie a Horse Girl, un dramma psicologico del 2020.

Oltre a questi lavori, Baena aveva co-sceneggiato I Heart Huckabees (2004), un film di David O. Russell che esplorava l'esistenzialismo con toni di humor surreale. I suoi film sono stati presentati in festival prestigiosi come Sundance e South by Southwest, e distribuiti da importanti piattaforme come Netflix, IFC e Lionsgate.

A Baena sopravvivono la moglie Aubrey Plaza, la madre Barbara Stern, il patrigno Roger Stern, il padre Scott Baena e la matrigna Michele Baena.