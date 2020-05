MTV anni '80: l'intero archivio dei programmi è online

I programmi andati in onda su MTV negli anni '80, compresi concerti, speciali e video, sono stati caricati online per la gioia di chi prova un po' di nostalgia per quel decennio o vuole semplicemente fare un tuffo nel passato. Nel mese di aprile un utente di Archive.org chiamato Windsiger ha infatti deciso di caricare sulla piattaforma la sua collezione di filmati.

L'archivio condiviso online comprende le registrazioni compiute su VHS che risalgono al periodo compreso tra il 1981 al 1989.

La collezione personale di programmi, speciali e concerti è composta davvero moltissimo materiale trasmesso da MTV e persino delle pubblicità dell'epoca.

La lista che compone 80s MTV VHS Recordings 1981 to 1989 Collection propone così molte classifiche, gli speciali dedicati ai VJ e alle festività come Natale, Capodanno e le giornate in cui gli studenti festeggiano lo Spring Break.

Spazio anche a interessanti approfondimenti dedicati a star della musica come Phil Collins, Billy Idol, Eurythmics, Janet Jackson e Iggy Pop.

Tra gli elementi più interessanti presenti nell'archivio anche la registrazione del Live Aid 30 e li tanti video musicali vintage che in molti casi non sono ancora apparsi su YouTube.