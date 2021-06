Mr Wrong - Lezioni d'amore torna stasera su Canale 5: le anticipazioni del 28 giugno 2021

Can Yaman torna in prima serata con Mr Wrong Lezioni d'amore stasera su Canale 5 alle 21:20: ecco le anticipazioni dei tre episodi in onda il 28 giugno 2021.

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna in prima serata, in questo lunedì 28 giugno 2021, con tre nuovi episodi in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21:20. Cosa succederà ai nostri due protagonisti?

Ozgur aveva in serbo una romantica sorpresa per Ezgi ma quando la vede insieme a Serdar pensa che lei faccia il doppiogioco, così decide di licenziarla.

Delusa, Ezgi va via dalla festa litigando anche con le amiche e si rifugia a Bursa dai genitori.

Sevim e Nevin incaricano Haydar di sorvegliare tutte le mosse di Ozgur.

Cansu, dopo averlo fatto tribolare, come anticipa il promo dei nuovi episodi serali, ottiene da Levent di essere presentata come sua fidanzata a Zeynep ma apprende che la bimba aveva accettato a condizione, alquanto inaccettabile per lei: i due non dovranno nè sposarsi nè fare altri figli.

Ozgur intanto scopre di aver perso la ragione per colpa di un equivoco: riuscirà a farsi perdonare?

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45, ed eccezionalmente il lunedì in prima serata. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.