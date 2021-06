Mr Wrong - Lezioni d'amore sbarca in prima serata stasera su Canale 5: le anticipazioni

Can Yaman torna in prima serata: Mr Wrong Lezioni d'amore si sposta eccezionalmente stasera su Canale 5 alle 21:20, ecco le anticipazioni dei tre episodi.

Mr Wrong - Lezioni d'amore approda in prima serata con tre nuovi episodi stasera su Canale 5, a partire dalle 21:20, in prima visione assoluta per l'Italia. In che guai si cacceranno ancora i nostri due protagonisti?

Come scopriamo dalle anticipazioni, Ezgi, una volta tornata finalmente a casa, si appresta a organizzare la serata della cerimonia dell'Henne per Ebru. Ormai amici, Ozgur, Ezgi, Cansu, Deniz, Levent e Ozan programmano una gita in barca prima della festa di matrimonio di Ebru. Ma la gita salta per un arrivo inatteso che genererà una serie di cortocircuiti. Serdar, in quanto amico dello sposo, parteciperà alla festa! Come se non bastasse, il dottore si presenta in compagnia della sorella Yesim, proprio colei che ha scritto su Ozgur l'articolo "L'uomo sbagliato"!

Levent capisce di dover intervenire per convincere Serdar che Ozgur e Ezgi non stanno insieme: si inventa che Ozgur stia fingendo per ingelosire Yesim, di cui sarebbe innamorato. Mentre Serdar si mostra invaghito di Ezgi, Sevim e Nevin, istigate da Fitnat, fanno pressione su Ozgur e Ezgi affinché si fidanzino ufficialmente. Ciò costringe i due a correre ai ripari... Sevim e Nevin recedono dal loro intento e Ozgur e Ezgi possono, tornando a Istanbul, ritenere la loro missione compiuta.

Mr Wrong - Lezioni d'amore, dopo questa parentesi serale, tornerà alla normale programmazione settimanale: la soap turca va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 circa su Canale 5.