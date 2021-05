Mr Wrong - Lezioni d'amore, Can Yaman torna oggi su Canale 5: anticipazioni del 31 maggio 2021

Da oggi, lunedì 31 maggio 2021, a partire dalle 14:45 su Canale 5 va in onda Mr Wrong - Lezioni d'amore (il titolo originale è Bay Yanlış), la nuova soap turca con Can Yaman e Özge Gürel.

Le anticipazioni del primo episodio ci portano subito a fare la conoscenza di Ezgi, event planner di professione, inguaribile e ingenua romantica per indole. Decide di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno del suo fidanzato ma proprio quella sarà l'occasione per una scoperta tremenda: lui la tradisce.

Passati tre mesi da quello spiacevole accaduto, Ezgi non riesce a dimenticare il suo ex e vive ormai con la testa persa in altri pensieri. A peggiorare una situazione che sarebbe difficilmente potuta essere più complicata di così arriva il licenziamento, non proprio inatteso vista la scarsa professionalità dimostrata nell'ultimo periodo.

E non è finita: a piedi e senza lavoro, la ragazza litiga con un affascinante sconosciuto per un taxi. Obbligata dal suo ex a lasciare l'appartamento che condividevano, Ezgi scoprirà che l'antipatico Mr. Wrong non è solo lo scomodo compagno di taxi ma anche il nuovo vicino di casa!

Ecco il promo di Mr Wrong - Lezioni d'amore in onda sulle reti Mediaset.

La trama

La giovane e bella Ezgi, sfortunata in amore, ha perso le speranze di poter incontrare il suo Mr. Right, l'uomo dei suoi sogni. Poi conosce Özgür, suo vicino di casa e donnaiolo incallito, quindi un Mr. Wrong, e le sue certezze vacillano. Ezgi e Özgür stringeranno un accordo: lei dovrà fingere di essere la fidanzata di Özgür, e lui ricambierà con alcuni consigli su come conquistare un uomo. Tra i due nascerà un'immediata attrazione.

Il cast

Özgür è interpretato da Can Yaman, già protagonista di Bittersweet - Ingredienti d'amore e Daydreamer - Le ali del sogno e beniamino del pubblico italiano.

Il personaggio femminile Ezgi è interpretato invece da Özge Gürel, che in Bittersweet - Ingredienti d'amore era la protagonista Nazli e in Cherry Season - La stagione del cuore la protagonista Öykü. Nel cast ci sono anche Anıl Çelik (CeyCey in Daydreamer - Le ali del sogno), Fatma Toptas (Sibel in Cherry Season), Gurgen Oz, Sarp Can Koroglu, Cemre Gumeli, Lale Basar.