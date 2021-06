Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 9 giugno 2021: Ezgi cede alla richiesta di Ozgur

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, mercoledì 9 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano che Ezgi deciderà di tornare sui suoi passi.

Sorpresa dalle amiche con indosso una maglia da uomo, Ezgi si giustifica dicendo loro che appartiene a Soner, ma questo non fa che peggiorare la situazione: credendo che sia ancora innamorata persa del suo ex, le amiche organizzano un rito per liberarla, col fuoco, dei vecchi ricordi.

Ezgi non può che sentirsi in colpa verso Ozgur dopo la notte brava e ripensa al loro accordo prendendo una decisione definitiva: lo accompagnerà al matrimonio della sorella.

Ezgi mente anche a Cansu quando, incuriosita dalla valiglia, le chiede dove sia diretta. L'indomani Ozgur ed Ezgi partono. Dopo un paio d'ore di viaggio, si fermano a fare colazione senza accorgersi di essere finiti alla caffetteria dei genitori di Ezgi!

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.