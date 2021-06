Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 8 giugno 2021: Ezgi è in seri guai lavorativi

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, martedì 8 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45: Ezgi non ha rispettato il patto con Ozgur ma non sa che questa mancanza potrebbe ripercuotersi sul nuovo lavoro.

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, martedì 8 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni

Ezgi non ha mantenuto la parola, rinunciando ad accompagnare Ozgur al matrimonio della sorella, ma non sa che questo potrebbe ripercuotersi negativamente sul nuovo lavoro. Il locale dov'è appena stata assunta come PR infatti è proprio quello del suo vicino di casa, come avrà modo di appurare solo una volta arrivato il momento delle presentazioni, come mostra il promo del nuovo episodio.

Decisa a sfogarsi con sua cugina Cansu, va trovarla in ospedale ma incontra l'ultima persona che avrebbe avuto voglio di vedere: l'ex con la nuova fidanzata. Disperata e ubriaca, Ezgi finisce per avere ancora una volta bisogno dell'aiuto di Ozgur, provocando però un grosso equivoco con le amiche...

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.