Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 4 giugno 2021: Ozgur ed Egzi litigano già furiosamente

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna oggi, venerdì 4 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano scintille tra Ozgur ed Egzi, ma nulla hanno a che fare con i sentimenti.

Egzi, che non si è mai detta persuasa rispetto alla strategia di Ozgur, deve però riconoscere che il piano si è rivelato vincente, come abbiamo avuto di appurare nell'episodio 4: l'appuntamento con Serdar è fissato per venerdì.

Purtroppo nella stessa giornata la mamma di Ozgur pretende che i due siano al matrimonio, comunque programmato per sabato. Mentre Ozgur chiede che i patti siano rispettati, Ezgi protesta perchè in questo modo il suo appuntamento dovrà essere rimandato: è di nuovo rottura.

Intanto Cansu è alle prese con Levent, che non vuole dire alla figlia del loro rapporto. Alla fine però le giura che in settimana gliene parlerà.

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.