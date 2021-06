Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 30 giugno 2021: Cansu è incinta?

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, mercoledì 30 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Nelle anticipazioni Cansu e Levent vengono costretti dagli eventi a trovare una soluzione ai loro problemi.

Il compleanno di Ezgi è davvero magico, come anticipa il promo dell'episodio 31: Ozan chiede finalmente un appuntamento a Deniz e Levent chiede a Cansu di sposarlo.

La mattina dopo, però, Levent dice a Cansu che è stata colpa dell'alcool e i rapporti fra i due si rompono di nuovo.

Non ha fatto però i conti con il caso... Cansu riceve una telefonata dal laboratorio in cui ha fatto delle analisi che potrebbe cambiarle la vita: scopre di essere incinta!

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.