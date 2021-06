Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 29 giugno 2021: Tolga vuole distruggere Ozgur

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, martedì 29 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Nelle anticipazioni prosegue la guerra tra Ozgur e Tolga, che sembra aver trovato il modo di colpirlo usando Ezgi.

L'orgoglio vince sia su Ezgy che su Ozgur: nessuno vuole chiamare l'altro per primo e Ozgur arriva addirittura a una soluzione estrema, come anticipa il promo dell'episodio 30.

Ozan però pensa di replicare la romantica sorpresa che Ozgur aveva preparato per Ezgi, così i due, teneramente, si rappacificano.

Intanto Tolga, che ostacola Ozgur impedendogli di ottenere la licenza per aprire il nuovo locale, coinvolge Serdar in una vendetta che ha al centro Ezgi, assunta, a sua insaputa, nell'azienda di Tolga, e in procinto, sempre senza saperlo, di lavorare con lo stesso Serdar su un progetto per conto di un'associazione ambientalista.

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.