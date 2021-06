Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 28 giugno 2021: Ezgi fa il doppiogioco?

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, lunedì 28 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni non promettono niente di buono per la nuova coppia di innamorati.

Ozgur infatti, alla ricerca di chi gli ha bloccato la licenza per il nuovo locale, arriva al La Lou, dove qualcuno gli ha detto di andare a cercare il colpevole.

Sforunatamente vede Serdar mettere al collo di Ezgi una preziosa collana. Credendo che fra il dottore e la ragazza sia scoppiato l'amore, la lascia, gettandola nella disperazione. Ezgi infatti è stata letteralmente colta alla sprovvista. Cansu e Deniz intanto, pensando di sostenere l'amica, partecipano alla festa a sorpresa che Serdar ha organizzato, diventando involontarie spettatrici del dramma.

Levent vuole parla con Cansu e ferma l'ascensore mentre stanno salendo. La donna però non cede alle sue parole, come anticipa il promo dell'episodio 26.

