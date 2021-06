Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 25 giugno 2021: Serdar alla conquista di Ezgi

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna oggi, venerdì 25 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con l'ultima puntata settimanale. Le anticipazioni vedono Serdar deciso a conquistare Ezgi.

L'idillio tra Ezgi e Ozgur viene interrotto da una telefonata di Haydar che non sa come placare un acceso litigio tra Sevim e Navin, come anticipa il promo dell'episodio 25.

Serdar accetta la proposta di Cansu e comincia a organizzare una festa per il compleanno di Ezgi: il medico, proprio ora che la ragazza ha finalmente trovato il coraggio di aprirsi con il bel vicino di casa rispetto ai propri sentimenti, ha deciso di conquistare il cuore della bella Ezgi.

Mentre Ozgur indaga sul suo nemico invisibile, Levent prova a riconquistare la fiducia di Cansu. Sembra che per il momento, però, non abbia portato nessun risultato parlare con la figlia Zeynep: la donna chiede una dimostrazione concreta del suo interesse.

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.