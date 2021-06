Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 24 giugno 2021: che fare? Ezgi indecisa tra Ozgur e Serdar

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, giovedì 24 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano che finalmente Ezgi e Ozgur hanno deciso di provare a stare insieme, e questa volta davvero, ma all'orizzonte ci sono già parecchi problemi.

Dopo aver reciprocamente confessato i propri reali sentimenti, Ozgur ed Ezgi decidono finalmente di darsi una vera chance come coppia. Non tutto però filerà liscio... Nevin, che vorrebbe spingere la figlia verso Serdar, a lei più gradito, insiste perché Ezgi lasci il prima possibile sia la casa che il lavoro.

Nel frattempo il compleanno di Ezgi si avvicina. Mentre Ozgur le prepara una serata speciale, anche Serdar le organizza una festa a sorpresa in un ristorante esclusivo, il La Lou, dove saranno presenti amici e familiari...

Continua il tentativo di corteggiamento di Levent: porta a Cansu la sua torta preferita, ma lei non l'accetta, come anticipa il promo dell'episodio 24.

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.