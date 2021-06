Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 23 giugno 2021: le confessioni di Ozgur ed Ezgi

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, mercoledì 23 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Dalle anticipazioni scopriamo che, ignari di quanto stia accadendo in loro assenza, Ezgi e Ozgur trovano finalmente il modo per fare importanti confessioni.

Nevin, spaventata dalla sirena e dal fumo proveniente dall'appartamento di Ozgur, si precipita nella casa e incontra Fitant e Sevim.

Ignari di tutto e in cerca di tranquillità, Ozgur e Ezgi si sono rifugiati su un colle dal quale si gode di una vista mozzafiato sulla città e qui, dopo una cena frugale a base di kofte, trovano finalmente il coraggio per confessare di essere ormai irrimediabilmente attratti l'uno dall'altra.

Nel frattempo Levent vede Cansu gettare via il mazzo di fiori che le ha fatto recapitare e ancora una volta discutono, anche se lei ormai non ha più nulla da dirgli, come anticipa il promo dell'episodio 23.

