Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 21 giugno 2021: Can Yaman torna stasera su Canale 5

Can Yaman torna in prima serata con Mr Wrong Lezioni d'amore stasera su Canale 5 alle 21:20: ecco le anticipazioni dei tre episodi del 21 giugno 2021.

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna in prima serata, in questo lunedì 21 giugno 2021, con tre nuovi episodi in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21:20.

Le anticipazioni ci raccontano che Irem e Yesim pranzano insieme a La Gabbia, la prima per verificare se tra Ozgur ed Ezgi ci sia davvero qualcosa, la seconda per fare colpo sullo chef Ozan e per far dispetto a Deniz.

Ozan, dal canto suo, non aspetta altro che un cenno di Deniz verso di lui.

Cansu spinge Ezgi e Deniz ad accompagnarla in palestra, così anche Ozan cerca in tutti i modi di convincere Ozgur ad andare in palestra insieme a lui così da poter incontrare Deniz, come anticipa il promo delle tre puntate inedite.

Fervono i preparativi per la serata latino-americana a cui Ezgi ha invitato anche Serdar. Lui crede di avere in comune con Ezgi la passione per il tango ma Ezgi, a causa delle sue bugie, si troverà ancora una volta nei guai. Con grande sorpresa scopre che Ozgur è un bravo ballerino di tango e chiederà il suo aiuto. Ozgur che comincia a provare qualcosa in più per Ezgi, non è più molto convinto di volerla aiutare nel piano di seduzione per il medico.

Le mamme di Ozgur e di Ezgi si presentano rispettivamente a casa dei propri figli, nello stesso momento e senza preavviso. La visita inattesa costringe i due giovani a riorganizzarsi ma tutti i piani sono destinati a fallire: Nevin si presenta all'ospedale per parlare con Ozgur e scopre che non esiste un ginecologo che risponda a quel nome...