Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 2 giugno 2021: Ezgi e Ozgur siglano un patto

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, mercoledì 2 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni prospettano la nascita di un'amicizia tra Ezgi e il suo nuovo vicino di casa.

Dopo la notte trascorsa con la bella Yesim è chiaro un po' a tutti quale sia l'indole di Ozgur: un casanova incallito, in due parole "l'uomo sbagliato". Esattamente l'opposto rispetto alla romantica Ezgi che, dopo aver chiuso con l'ex fidanzato, si è già presa una cotta per il bel dottor Serdar, proprio l'uomo che l'ha investita e che poi ha cercato di manifestarle un reciproco interesse invitandola a un party.

C'è qualcuno, però, che è convinto che Ezgi finirà per rovinare l'occasione: è proprio Ozgur che si rivelerà non solo un buon amico per la ragazza, come già mostra chiaramente il promo dell'episodio 3, ma anche qualcosa di più... I due infatti stringono un patto: lui la aiuterà a conquistare il bel dottor Serdar, allo stesso tempo Ezgi farà finta di essere la fidanzata di Ozgur.

La mamma del giovane imprenditore, infatti, vorrebbe vederlo sposato...

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.