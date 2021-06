Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 18 giugno 2021: la mamma di Ezgi decisa ad allontanare Ozgur

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, venerdì18 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata: per Ezgi e Ozgur un disastro all'orizzonte per colpa delle mamme impiccione.

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, venerdì 18 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Dalle anticipazioni scopriamo che il bell'Ozgur non ha incantato la mamma di Ezgi.

Mentre la madre di Ozgur sta già combinando l'incontro tra suo figlio e una ragazza del paese, Nevin, la madre di Ezgi, preoccupata dal carattere di Ozgur, che le è parso un uomo dispotio, decide di farle una sorpresa presentandosi a casa sua proprio pochi minuti prima dell'appuntamento con Serdar! Naturalmente ancora una volta la Inal è costretta a rimandare la cena.

Ozgur intanto, ignaro della situazione e convinto che Ezgi sia a cena col dottore, porta a casa Yesim che era andata a trovarlo al locale...

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.