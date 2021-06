Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 16 giugno 2021: Yesim scatena la gelosia di Ezgi

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, mercoledì 16 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Dalle anticipazioni scopriamo che, nonostante pensi di essersi lasciata il peggio alle spalle, Ezgi avrà un nuovo motivo di preoccupazione.

La Inal e Ozgur sono tornati da Gucek e si salutano sul pianerottolo. L'indomani i due si presentano al lavoro insieme, scatenando la gelosia di Gizem che non perde un minuto per indagare se la nuova arrivata sia fidanzata oppure no.

Ozan è in cucina che rimugina su quanto accaduto con Deniz durante il viaggio e Ozgur capisce al volo la situazione: dispensa consigli all'amico e i due si accordano su una nuova strategia per conquistare Deniz che nel frattempo è arrivata al locale con Cansu per fare una sorpresa a Ezgi e pranzare insieme.

Qualcosa però cattura l'attenzione della Inal: Yesim è arrivata al locale per scusarsi con Ozgur rispetto all'articolo poco lusinghiero. Ezgi li osserva da lontano, riuscendo a stento a trattenere una certa gelosia...

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.