Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 14 giugno 2021: Ozgur ed Ezgi in fuga

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, lunedì 14 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Dalle anticipazioni scopriamo che i due protagonisti non saranno ancora per molto ostaggio dei malavitosi.

Le famiglie e gli amici di Ezgi e di Ozgur, non vedendoli tornare a casa, si preoccupano e iniziano a cercarli. Anche Cansu si mette in allarme, come anticipa il promo dell'episodio 11. Sevim decide di contattare anche Nevin e Unal che, preoccupati, decidono di mettersi immediatamente in viaggio.

Viene allertata anche la polizia e questo nonostante nessuno sappia cosa sia veramente successo a Ezgi e Ozgur.

Alla fine tutto si risolve per il meglio: i due ragazzi riescono a fuggire con un aiuto davvero inaspettato e i narcotrafficanti finiscono in manette.

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.