Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 11 giugno 2021: Ezgi e Ozgur ostaggio di una banda di criminali!

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, venerdì 11 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Dalle anticipazioni scopriamo che Ezgi e Ozgur finiscono ostaggi di una banda di criminali.

Il ritorno a casa di Ozgur è stato un trionfo: la sua famiglia già adora Ezgi, che ha letteralmente conquistato la signora Sevim chiedendo di dormire in una stanza diversa da quella del "fidanzato".

La Inal non può negare a se stessa però di essere profondamente affascinata da Ozgur e forse per questo alla fine si lascia convincere a uscire per una gita in barca, loro due soli. Il motore dello yacht smette di funzionare lasciando i due ragazzi in mezzo al mare.

Mentre a casa di Ozgur sono tutti preoccupati per la loro assenza prolungata, Ezgi e Ozgur raggiungono a nuoto un'isola apparentemente deserta e popolata da sole capre, dove trascorrono la notte. L'isola, in realtà, è il covo segreto di una banda di narcotrafficanti, che il mattino seguente sopraggiungono e li prendono in ostaggio.

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.