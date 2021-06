Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 10 giugno 2021: Ezgi e Ozgur maestri di menzogne

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna domani, giovedì 10 giugno 2021, su Canale 5 alle 14:45 con una nuova puntata. Fin dalle anticipazioni cominciano a delinearsi tutte le bugie che Ezgi e Ozgur saranno "costretti" a raccontare.

Finiti nella caffetteria dei genitori di Ezgi, i due protagonisti sono costretti a mettere in scena una farsa: lui infatti deve fingersi Serdar, il dottore con cui Ezgi avrebbe dovuto avere un appuntamento.

Quando giungono a Gocek, ad attenderli c'è un'altra "insidia" oltre alla madre e alla sorella di Ozgur: è la zia Fitnat, snob e pettegola che mette subito in difficoltà la finta coppia.

Ozgur teme di essere scoperto e inventa un impegno inderogabile, portando con sè Ezgi. I due salgono in sella ad una Vespa, girano la città e poi vanno al porto turistico per prendere la barca: c'è bisogno di un posto lontano da occhi indiscreti per pianificare le prossime mosse.

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.