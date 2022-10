Motors Mania con Adam Richman: un video in esclusiva del programma in arrivo su Blaze

Prenderà il via sabato 8 ottobre alle 21, su Blaze, il programma Motors Mania con Adam Richman, ecco un video in esclusiva.

Il programma Motors Mania con Adam Richman prenderà il via stasera, sabato 8 ottobre, alle ore 21.00 su Blaze e una clip esclusiva mostra l'intro dello show.

Nel video il conduttore spiega infatti quali saranno i contenuti proposti e vengono anticipate delle immagini delle sue visite alle industrie coinvolte, degli approfondimenti e delle spiegazioni che verranno proposti sul piccolo schermo.

Adam Richman è al timone del programma in prima visione assoluta per l'Italia su Blaze (Sky, canale 127) intitolata Motors Mania con AAdam Richman.

La star di Man Vs Food, Man vs Food Nation, e Food mania I Magnifici anni 80 condurrà gli spettatori all'interno delle fabbriche più innovative degli Stati Uniti alla scoperta di tecniche e tecnologie avanzate utilizzate dai grandi marchi e dalle aziende del mondo dei trasporti e dell'innovazione. Sarà una vera e propria celebrazione dell'ingegno, delle capacità inventive e dell'immaginazione dell'essere umano: dagli oggetti di uso quotidiano ai maggiori progressi tecnologici fino alla produzione degli utensili indispensabili per i motori; da auto tradizionali a prototipi di ultima generazione, moto e droni, veicoli futuristici, ma anche macchinari utili nel mondo del lavoro.