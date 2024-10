Morto Ron Hale, star della soap opera General Hospital

Ron Hale, famoso per aver interpretato Roger Coleridge per ben quattordici anni in Ryan's Hope, e per parecchi anni Mike Corbin in un'altra soap opera ABC, General Hospital, è morto all'età di 78 anni, come annunciato dalla famiglia.

L'attore viveva a St. George, Carolina del Sud, ed è scomparso lo scorso 27 agosto ma la notizia è stata resa pubblica soltanto adesso. Sui social sono comparsi diversi messaggi di cordoglio da parte dei tantissimi fan.

Una vita da soap

Hale lavorò in Ryan's Hope dal 1975 al 1989, ricevendo un Emmy Daytime come miglior attore non protagonista nel 1979 e nel 1980. Nei panni di Coleridge, un medico di famiglia benestante che spesso si incontrava con il clan Ryan ed era sposato con Delia Reid (Ilene Kristen/Randall Edwards), Maggie Shelby (Cali Timmins) e poi nuovamente con Delia.

Inoltre, Ron Hale ha interpretato Mike Corbin, padre del boss mafioso Sonny Corinthos (Maurice Benard) in General Hospital dal 1995 al 2010, comparendo anche nello spin-off Port Charles dal 1997 al 2000. Nato a Grand Rapids in Michigan nel gennaio 1946, Hale frequentò la Furman University prima di trasferirsi a New York a 19 anni.

In seguito al diploma all'American Academy of Dramatic Arts nel 1967, debuttò sul piccolo schermo l'anno successivo in N.Y.P.D. e debuttando nelle soap con Search for Tomorrow nel 1969 e a Broadway con The Time of Your Life di William Saroyan. Interpretò inoltre Frank Sturgis, uno dei ladri coinvolti nello scandalo Watergate in Tutti gli uomini del presidente del 1976, diretto da Alan J. Pakula e con Robert Redford e Dustin Hoffman.

Apparve anche in episodi di Matlock, MacGyver e in diversi spettacoli del Trustus Theatre di Columbia, nella Carolina del Sud, fondato da suo fratello Jim Thigpen Jr. e dalla cognata Katy Thigpen.