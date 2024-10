Morta Mitzi Gaynor, star di Per soldi o per amore con Kirk Douglas

La star di South Pacific Mitzi Gaynor, è scomparsa all'età di 93 anni. La notizia della morte è stata diffusa dai suoi manager Rene Reyes e Shane Rosamonda, nella giornata di giovedì, affermando che Gaynor è deceduta per cause naturali.

Nata Francesca Marlene de Czany von Gerber, Mitzi Gaynor ha accumulato nel corso della sua carriera molteplici partecipazioni a lungometraggi, spettacoli teatrali e serie tv, proseguendo poi la propria attività come columnist.

Star da palcoscenico

"Mentre celebriamo la sua eredità, offriamo i nostri ringraziamenti ai suoi amici, fan e alle innumerevoli persone che ha intrattenuto nel corso della sua lunga vita. Il vostro amore, supporto e apprezzamento significavano moltissimo per lei e sono stati un dono che l'ha sostenuta nella sua vita" si legge nella nota.

"Troviamo grande conforto" proseguono Reyes e Rosamonda "nel fatto che la sua eredità creativa perdurerà attraverso le sue molte performance magiche catturate su film e video, attraverso le sue registrazioni e soprattutto attraverso l'amore e il supporto che il pubblico di tutto il mondo le ha generosamente condiviso durante la sua vita e carriera. Vi preghiamo di tenere Mitzi nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere".

Mitzi Gaynor è meglio conosciuta per aver interpretato Ensign Nellie Forbush nell'adattamento cinematografico del musical di Rodgers e Hammerstein, South Pacific, nel 1958. Nel film cantava la famosa canzone I'm Gonna Wash That Man Right Out of My Hair, e ricevette una candidatura al Golden Globe.

In otto decenni di carriera da intrattenitrice, Mitzi Gaynor recitò nei musical cinematografici There's No Business Like Show Business, Anything Goes e Les Girls, oltre che in film come The Birds and the Bees, We're Not Married! e For Love or Money, il suo ultimo ruolo cinematografico risalente al 1963. Al fianco di Kirk Douglas recitò nel film Per soldi o per amore.